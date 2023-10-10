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В Ульяновске завершили благоустройство четырёх парков и скверов

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В Ульяновской области завершились работы по благоустройству в парках Победы, «Семья», «Дружбы народов» и в сквере Антонова.
В Ульяновске завершили благоустройство четырёх парков и скверов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на мэрию.

В частности, в парке Победы обустроили новую входную группу, организовали уличное освещение, установили скамейки и урны.

В 2024 году в городе должно быть преобразовано шесть общественных пространств, в числе которых скверы Менделеева, «Мостовая слобода», «Айболит», аллея Авиастроителей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.

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