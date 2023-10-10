В Ульяновске завершили благоустройство четырёх парков и скверов
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на мэрию.
В частности, в парке Победы обустроили новую входную группу, организовали уличное освещение, установили скамейки и урны.
В 2024 году в городе должно быть преобразовано шесть общественных пространств, в числе которых скверы Менделеева, «Мостовая слобода», «Айболит», аллея Авиастроителей.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк.