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В Курганской области введут дополнительные меры поддержки для аграриев

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе введут дополнительные меры поддержки для аграриев. Минсельхоз России направил на эти цели 80 млн рублей.
В Курганской области введут дополнительные меры поддержки для аграриев
  • Gettyimages.ru
  • © azuki25

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Шумкова.

Для поддержки агропромышленного комплекса области могут возобновить льготное кредитование, а также ввести дополнительные выплаты для бизнесменов, которые занимаются растениеводством.

По словам губернатора, это поможет привлечь более 2,5 млрд рублей для уборочной кампании и закупки зерновых культур.

Ранее сообщалось, что в Кировской области наградили лучших сотрудников сельского хозяйства.

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