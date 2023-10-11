В Курганской области введут дополнительные меры поддержки для аграриев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе введут дополнительные меры поддержки для аграриев. Минсельхоз России направил на эти цели 80 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Шумкова.

Для поддержки агропромышленного комплекса области могут возобновить льготное кредитование, а также ввести дополнительные выплаты для бизнесменов, которые занимаются растениеводством.

По словам губернатора, это поможет привлечь более 2,5 млрд рублей для уборочной кампании и закупки зерновых культур.

Ранее сообщалось, что в Кировской области наградили лучших сотрудников сельского хозяйства.