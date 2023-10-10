В Кировской области наградили лучших сотрудников сельского хозяйства

В Кировской области вручили награды лучшим сотрудникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает progorod43.

«Трактористы-машинисты, зоотехники, агрономы, механизаторы — каждый на своём месте вносит свой вклад в развитие агропромышленного комплекса нашего региона. Благодаря напряжённому ежедневному труду аграриев Кировская область достойно представлена на сельхозкарте России», — заявил губернатор Александр Соколов.

Лучших работников АПК наградили почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора и регионального Минсельхоза. Всего поощрены более 90 представителей отрасли.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии собрали более 615 тыс. т зерна.