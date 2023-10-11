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Ставрополье приняло более 6 млн туристов в 2023 году

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Ставропольский край посетили более 6 млн туристов за январь — сентябрь 2023 года, заявил губернатор Владимир Владимиров.
Ставрополье приняло более 6 млн туристов в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © saiko3p

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как отметил губернатор, все средства курортного сбора направляют на благоустройство. Также в ближайшие десять лет в регионе намерены создать 22 тыс. дополнительных мест размещения в Ессентуках, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске. Кроме того, предусмотрено финансирование на модернизацию транспортной и коммунальной систем Кавказских Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что Сарапул принял 157 круизных теплоходов с мая по октябрь.

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