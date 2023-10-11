Ставрополье приняло более 6 млн туристов в 2023 году
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Об этом сообщает newstracker.ru.
Как отметил губернатор, все средства курортного сбора направляют на благоустройство. Также в ближайшие десять лет в регионе намерены создать 22 тыс. дополнительных мест размещения в Ессентуках, Железноводске, Пятигорске и Кисловодске. Кроме того, предусмотрено финансирование на модернизацию транспортной и коммунальной систем Кавказских Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что Сарапул принял 157 круизных теплоходов с мая по октябрь.