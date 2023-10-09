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Сарапул принял 157 круизных теплоходов с мая по октябрь

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Сарапул принял 157 круизных теплоходов со 2 мая по 7 октября. На судах прибыли почти 30 тыс. туристов.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

В городе отремонтировали причал, что позволило включить Сарапул в многодневные речные туристические маршруты из таких городов, как Казань, Пермь, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург.

«Путешественники оставляют восторженные отзывы о Сарапуле, отмечают, что открыли для себя настоящую Камскую жемчужину, и говорят, что будут рекомендовать посещение Сарапула друзьям и знакомым», — заявила руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Также стало известно, что с начала 2023 года туристы потратили в Казани около 17 млрд рублей, передаёт ГТРК «Татарстан» со ссылкой на директора комитета по развитию туризма Дарью Санникову. Это на 59% больше, чем годом ранее.

Большую часть суммы гости города потратили в кафе, барах и ресторанах (24%).

Ранее сообщалось, что новый турмаршрут свяжет Петербург, Ленобласть и Карелию.

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