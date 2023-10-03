Новый турмаршрут свяжет Петербург, Ленобласть и Карелию

Новый туристический маршрут «Святые покровители Арктики» соединит Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Карелию.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Начало маршрута — в Санкт-Петербургском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Далее следуют остров Котлин, Кронштадтский морской собор и Николо-Богоявленский собор.

Затем путешественники смогут посетить Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, а также православные святыни Сортавалы и Петрозаводска, деревень Рауталахти и Толвуя.

Ранее сообщалось, что туристический поток из Удмуртии в другие регионы в 2023 году вырос на 10% по сравнению с сезоном 2022 года.