Новый турмаршрут свяжет Петербург, Ленобласть и Карелию
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Начало маршрута — в Санкт-Петербургском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
Далее следуют остров Котлин, Кронштадтский морской собор и Николо-Богоявленский собор.
Затем путешественники смогут посетить Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь, а также православные святыни Сортавалы и Петрозаводска, деревень Рауталахти и Толвуя.
Ранее сообщалось, что туристический поток из Удмуртии в другие регионы в 2023 году вырос на 10% по сравнению с сезоном 2022 года.