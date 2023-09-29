Турпоток из Удмуртии в другие регионы вырос на 10%

Туристический поток из Удмуртии в другие регионы в 2023 году вырос на 10% по сравнению с сезоном 2022 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на исследование «Мегафона».

По данным экспертов, наиболее активно по России ездят жители республики в возрасте от 31 года до 45 лет, на них пришлась половина всех поездок.

Ещё 36% поклонников внутреннего туризма — путешественники старше 45 лет.

Также выяснилось, что Удмуртия пользовалась популярностью среди российских туристов, передаёт izh.kp.ru. В этом году в регион приехали на 4% больше гостей, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что информация о Нижегородской области пополнила туристический портал Russia.Travel.