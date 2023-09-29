Информация о Нижегородской области пополнила туристический портал Russia.Travel

На национальном туристическом портале Russia.Travel представили туристический потенциал Нижегородской области в рамках национального проекта.

Платформа Russia.Travel создана в целях популяризации туристических возможностей регионов страны в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», информирует сайт pravda-nn.ru.

Работу платформы осуществляет АНО «Национальные приоритеты», уточнили в региональном Министерстве туризма и промыслов.

Маршруты на портале поделены на семь географических зон: Центральная Россия, Юг, Северо-Запад, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

«Появление Нижегородской области на портале Russia.Travel поможет привлечь к нам ещё больше туристов», — считает и. о. министра туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 27 сентября зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили представителей туротрасли и путешественников со Всемирным днём туризма.