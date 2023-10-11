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Юрист Данильченко рассказала о случаях оформления брачного договора перед разводом

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Виктория Данильченко, адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», рассказала, что довольно часто супруги стали заключать брачный договор перед разводом, чтобы поделить имущество без судебных разбирательств.
Юрист Данильченко рассказала о случаях оформления брачного договора перед разводом
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«Также брачный договор оформляется супругами при покупке недвижимости в ипотеку. Например, если один из супругов против кредита или у одного из супругов плохая кредитная история», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если брачный договор не оформлялся, то имущественный спор будет разрешаться по закону, в судебном порядке.

«Бывает, что дела о разделе совместно нажитого имущества в производстве только суда первой инстанции находятся больше года, не говоря о том, что есть ещё апелляционная и кассационная инстанции», — сказала Данильченко.

Ранее руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова дала советы по разделу имущества по брачному договору.

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