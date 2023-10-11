Юрист Данильченко рассказала о случаях оформления брачного договора перед разводом

Виктория Данильченко, адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко», рассказала, что довольно часто супруги стали заключать брачный договор перед разводом, чтобы поделить имущество без судебных разбирательств.

«Также брачный договор оформляется супругами при покупке недвижимости в ипотеку. Например, если один из супругов против кредита или у одного из супругов плохая кредитная история», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если брачный договор не оформлялся, то имущественный спор будет разрешаться по закону, в судебном порядке.

«Бывает, что дела о разделе совместно нажитого имущества в производстве только суда первой инстанции находятся больше года, не говоря о том, что есть ещё апелляционная и кассационная инстанции», — сказала Данильченко.

Ранее руководитель семейного агентства недвижимости «Агентесса» Ева Харитонова дала советы по разделу имущества по брачному договору.