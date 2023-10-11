Специалист Голованов назвал самые распространённые ошибки инвесторов
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«Например, люди наблюдают 50-процентный рост цен на недвижимость в определённой стране и полагают, что он будет продолжаться бесконечно. Однако этот рост мог быть вызван наплывом туристов или временными экономическими условиями», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей.
Ещё одной ошибкой Голованов назвал предположение, что инвестиционный подход, который сработал однажды, будет актуален в течение долгого времени.
Как считает эксперт, также ошибочно пренебрегать инфраструктурными рисками и постоянно покупать падающий актив в надежде улучшить точку входа. Не стоит верить и в то, что можно последовательно выбирать акции, показывающие наилучшие результаты, отметил Голованов.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о правилах успешного инвестирования. В частности, эксперт рекомендовал не вкладывать последние сбережения.