ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен на заготовки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении компании «Уральская сталь» из-за роста цен на стальные заготовки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении АО «Уральская сталь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с конца прошлого года ФАС зафиксировала рост цен на стальную заготовку более чем на 40% при незначительном изменении себестоимости.

Ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании.

Ранее ФАС возбудила дело против дочерней компании ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».