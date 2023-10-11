ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен на заготовки
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС возбудила дело в отношении АО «Уральская сталь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с конца прошлого года ФАС зафиксировала рост цен на стальную заготовку более чем на 40% при незначительном изменении себестоимости.
Ведомство обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях компании.
Ранее ФАС возбудила дело против дочерней компании ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде — ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».