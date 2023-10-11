Депутат Буцкая предложила установить требования к образованию и навыкам детских аниматоров

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила установить требования к образованию, знаниям и навыкам детских аниматоров, а также к соблюдению ими правил, нравственных и этических норм при работе с несовершеннолетними. Соответствующее письмо она направила главе Минтруда Антону Котякову.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Буцкая, аниматоры работают по договорам с агентствами или напрямую с родителями, то есть это становится самостоятельной профессией.

«Поэтому ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой», — считает депутат.

Она попросила Котякова поручить проработку возможности установить требования к аниматорам.

В апреле первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медицинскую комиссию.