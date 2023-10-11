Депутат Буцкая предложила установить требования к образованию и навыкам детских аниматоров
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- © Aliaksandr Bukatsich
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как отметила Буцкая, аниматоры работают по договорам с агентствами или напрямую с родителями, то есть это становится самостоятельной профессией.
«Поэтому ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой», — считает депутат.
Она попросила Котякова поручить проработку возможности установить требования к аниматорам.
В апреле первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медицинскую комиссию.