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Депутат Буцкая предложила установить требования к образованию и навыкам детских аниматоров

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила установить требования к образованию, знаниям и навыкам детских аниматоров, а также к соблюдению ими правил, нравственных и этических норм при работе с несовершеннолетними. Соответствующее письмо она направила главе Минтруда Антону Котякову.
Депутат Буцкая предложила установить требования к образованию и навыкам детских аниматоров
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Bukatsich

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметила Буцкая, аниматоры работают по договорам с агентствами или напрямую с родителями, то есть это становится самостоятельной профессией.

«Поэтому ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой», — считает депутат.

Она попросила Котякова поручить проработку возможности установить требования к аниматорам.

В апреле первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обязать детских аниматоров проходить спецобучение и медицинскую комиссию.

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