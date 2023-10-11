В Петербурге рассказали о планах по строительству новых станций метро

В Санкт-Петербурге утвердили проект генплана города. Документ предусматривает строительство 120 станций и вестибюлей метро.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на сайт Смольного.

Из генплана следует, что в метро может появиться три новых линии — Красносельско-Калининская, Адмиралтейско-Охтинская и Кольцевая.

Также предусмотрен ремонт ряда уже действующих станций метро, в числе которых «Балтийская», «Гражданский проспект», «Парк Победы», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения» и «Технологический институт – 2».

Ранее сообщалось, что в ходе строительства Бирюлёвской линии метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами.