В Петербурге рассказали о планах по строительству новых станций метро
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на сайт Смольного.
Из генплана следует, что в метро может появиться три новых линии — Красносельско-Калининская, Адмиралтейско-Охтинская и Кольцевая.
Также предусмотрен ремонт ряда уже действующих станций метро, в числе которых «Балтийская», «Гражданский проспект», «Парк Победы», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения» и «Технологический институт – 2».
Ранее сообщалось, что в ходе строительства Бирюлёвской линии метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами.