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Бочкарёв: на Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов

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В ходе строительства Бирюлёвской линии метро планируется возводить станции как с одной, так и с двумя платформами, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: на Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов
  • Gettyimages.ru

«Строительство Бирюлёвской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами, ещё пять — с береговыми, аналогично тем, что появились в последние годы, в том числе на Некрасовской ветке и Большом кольце метро», — сказал он.

По его словам, с одной островной платформой планируется построить станции «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново» и «Бирюлёво», с двумя береговыми будут сооружены «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, такое разделение связано с различными способами тоннелепроходки, которые планируется применить в ходе работ.

«Создание станций двух типов поможет не только оптимально вписать их в окружающую застройку и рельеф местности, но и реализовать интересные проектные и архитектурные решения», — сказал он.

Протяжённость Бирюлёвской линии метро составит 21 км, на ней появится десять новых станций. Она пройдёт через семь районов столицы, в которых проживают и работают более 700 тыс. человек, — Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное и Печатники.

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