Узнать больше

В Москве назвали лауреатов конкурса на оформление фасадов ко Дню города

Короткая ссылка
В Москве определили лауреатов конкурса на лучшее праздничное оформление объектов торговли и услуг ко Дню города. Голосование проходило в приложении «Активный гражданин».
В Москве назвали лауреатов конкурса на оформление фасадов ко Дню города

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Заявки от столичных предпринимателей поступали с 28 августа по 12 сентября.

В частности, в категории «Лучший сетевой магазин» победила «Армия России», а в категории «Лучший несетевой магазин» — Mister Flowers.

В номинации «Лучший торговый центр» победил ТЦ «Щёлковский».

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню города установили 4,5 тыс. флагов и декоративных конструкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить