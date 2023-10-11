В Москве назвали лауреатов конкурса на оформление фасадов ко Дню города
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Заявки от столичных предпринимателей поступали с 28 августа по 12 сентября.
В частности, в категории «Лучший сетевой магазин» победила «Армия России», а в категории «Лучший несетевой магазин» — Mister Flowers.
В номинации «Лучший торговый центр» победил ТЦ «Щёлковский».
Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню города установили 4,5 тыс. флагов и декоративных конструкций.