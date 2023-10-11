Узнать больше

Бочкарёв: новый 300-метровый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Короткая ссылка
Строительство нового пешеходного моста длиной 300 м позволит соединить две набережные — Пресненскую и Тараса Шевченко. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: новый 300-метровый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Пешеходная зона появится в рамках работ на Дорогомиловском мосту, который уже построен. После того как у моста появится новый уровень, мы увяжем его с существующей городской инфраструктурой», — рассказал он.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на данный момент для реализации проекта утверждён проект планировки территории.

«Дополнит пешеходную инфраструктуру района новый мост, соединяющий две набережные: Тараса Шевченко и Пресненскую. Предполагается, что один из спусков протянется вглубь городской среды, в сторону станции «Тестовская». Территория вокруг нового сооружения будет благоустроена», — отметила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказывал, что благодаря реализации этого проекта москвичам станет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них — Москва-Сити и театр «Мастерская П.Н. Фоменко», а также станции метро, МЦК и МЦД: «Международная», «Деловой центр», «Выставочная», «Кутузовская» и «Тестовская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить