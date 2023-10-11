Бочкарёв: новый 300-метровый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Строительство нового пешеходного моста длиной 300 м позволит соединить две набережные — Пресненскую и Тараса Шевченко. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Пешеходная зона появится в рамках работ на Дорогомиловском мосту, который уже построен. После того как у моста появится новый уровень, мы увяжем его с существующей городской инфраструктурой», — рассказал он.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, на данный момент для реализации проекта утверждён проект планировки территории.

«Дополнит пешеходную инфраструктуру района новый мост, соединяющий две набережные: Тараса Шевченко и Пресненскую. Предполагается, что один из спусков протянется вглубь городской среды, в сторону станции «Тестовская». Территория вокруг нового сооружения будет благоустроена», — отметила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказывал, что благодаря реализации этого проекта москвичам станет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них — Москва-Сити и театр «Мастерская П.Н. Фоменко», а также станции метро, МЦК и МЦД: «Международная», «Деловой центр», «Выставочная», «Кутузовская» и «Тестовская».