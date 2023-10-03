В Москве утвердили проект планировки нового пешеходного моста

Утверждён проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку, который соединит Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них — Москва-Сити и театр «Мастерская Петра Фоменко», а также станции метро, МЦК и МЦД: «Международная», «Деловой центр», «Выставочная», «Кутузовская» и «Тестовская», — заявил Собянин.

Длина конструкции составит 300 м. Также будет реконструирован нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.