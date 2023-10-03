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В Москве утвердили проект планировки нового пешеходного моста

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Утверждён проект планировки нового пешеходного моста через Москву-реку, который соединит Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко.
В Москве утвердили проект планировки нового пешеходного моста
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Будет проще добираться до нескольких важных объектов столицы. Среди них — Москва-Сити и театр «Мастерская Петра Фоменко», а также станции метро, МЦК и МЦД: «Международная», «Деловой центр», «Выставочная», «Кутузовская» и «Тестовская», — заявил Собянин.

Длина конструкции составит 300 м. Также будет реконструирован нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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