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В Удмуртии спасли 11 человек при пожаре в многоквартирном доме

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В многоквартирном доме в Сарапуле (Удмуртия) произошёл пожар. Спасены 11 человек.
В Удмуртии спасли 11 человек при пожаре в многоквартирном доме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось на шестом этаже девятиэтажного дома. Пожарные увидели, как из окна подъезда кричит женщина и просит о помощи. Она сообщила, что в квартире находятся её дети. Спасатели вывели детей и передали их врачам. Также были эвакуированы жильцы верхних этажей.

Ранее сообщалось, что в ХМАО проводят проверку по факту пожара, в котором погиб житель Сургута.

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