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В ХМАО проводят проверку по факту пожара, в котором погиб житель Сургута

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) проводят проверку по факту пожара, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

«В одной из квартир дома по улице Губкина города Сургута произошёл пожар, при тушении которого обнаружено тело 63-летнего хозяина квартиры. По факту произошедшего следственным отделом по Сургуту проводится процессуальная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия», — заявили в ведомстве.

Окончательное заключение должна дать пожарно-техническая экспертиза, в проведении которой примут участие сотрудники пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Кировский районный суд постановил заключить под стражу мужчину, обвиняемого в попытке поджечь кафе.

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