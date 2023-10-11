Узнать больше

В Екатеринбурге проводят проверку по факту ДТП с вылетевшей с моста иномаркой

Короткая ссылка
Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после ДТП, в котором иномарка вылетела с моста на реку Плотинку.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту ДТП с вылетевшей с моста иномаркой
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — заявили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes столкнулся с BMW, после чего, протаранив забор, вылетел с моста в реку. Травмы получили три человека, среди них двое детей семи и 13 лет.

Ранее сообщалось, что в Альшеевском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить