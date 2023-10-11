В Екатеринбурге проводят проверку по факту ДТП с вылетевшей с моста иномаркой
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Свердловской области.
«Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — заявили в ведомстве.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes столкнулся с BMW, после чего, протаранив забор, вылетел с моста в реку. Травмы получили три человека, среди них двое детей семи и 13 лет.
Ранее сообщалось, что в Альшеевском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.