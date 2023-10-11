В Екатеринбурге проводят проверку по факту ДТП с вылетевшей с моста иномаркой

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после ДТП, в котором иномарка вылетела с моста на реку Плотинку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — заявили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes столкнулся с BMW, после чего, протаранив забор, вылетел с моста в реку. Травмы получили три человека, среди них двое детей семи и 13 лет.

Ранее сообщалось, что в Альшеевском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.