В Башкирии подросток без прав устроил ДТП с двумя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
«На 70 км автодороги Раевка — Стерлитамак он, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП двое пассажиров 13 и 19 лет скончались, водитель и его знакомый с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Проводится проверка.
Также стало известно, что в Салехарде расследованием уголовного дела о гибели ребёнка в ДТП займутся сотрудники СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с гибелью несовершеннолетней и высоким общественным резонансом уголовное дело для дальнейшего расследования передано в производство Салехардского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ЯНАО. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Андрея Егорова», — рассказали в ведомстве.
Авария произошла вечером 3 октября. Водитель сбил девочку на переходе. Ребёнок скончался.
Ранее сообщалось, что в Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей.