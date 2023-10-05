В Башкирии подросток без прав устроил ДТП с двумя погибшими

В Альшеевском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Выяснилось, что 16-летний подросток без разрешения матери взял ключи от кроссовера, собрал друзей и поехал кататься ночью.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

«На 70 км автодороги Раевка — Стерлитамак он, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП двое пассажиров 13 и 19 лет скончались, водитель и его знакомый с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Проводится проверка.

Также стало известно, что в Салехарде расследованием уголовного дела о гибели ребёнка в ДТП займутся сотрудники СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с гибелью несовершеннолетней и высоким общественным резонансом уголовное дело для дальнейшего расследования передано в производство Салехардского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ЯНАО. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления Андрея Егорова», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла вечером 3 октября. Водитель сбил девочку на переходе. Ребёнок скончался.

Ранее сообщалось, что в Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием трёх автомобилей.