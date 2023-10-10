В Тверской области подтвердили 104 случая COVID-19 за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе подтвердили 197 475 случаев коронавируса.
Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю зафиксировали 106,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что ниже показателей предыдущей недели на 10,5%, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
«В территориальной структуре доминирует население Сургута на 38,0%, Нижневартовска — 13,4%, Нефтеюганска — 9,3%», — рассказали в ведомстве.
Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский перечислил респираторные заболевания, которые распространяются в этом сезоне.