Узнать больше

В Тверской области подтвердили 104 случая COVID-19 за неделю

Короткая ссылка
В Тверской области зарегистрировали 104 случая COVID-19 за неделю с 2 по 8 октября. Госпитализированы 11 человек, выздоровели 142.
В Тверской области подтвердили 104 случая COVID-19 за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе подтвердили 197 475 случаев коронавируса.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе за неделю зафиксировали 106,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что ниже показателей предыдущей недели на 10,5%, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«В территориальной структуре доминирует население Сургута на 38,0%, Нижневартовска — 13,4%, Нефтеюганска — 9,3%», — рассказали в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский перечислил респираторные заболевания, которые распространяются в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить