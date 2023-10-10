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В Подмосковье сезон фонтанов завершат 16 октября

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Сезон фонтанов в Московской области завершится 16 октября.
В Подмосковье сезон фонтанов завершат 16 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

Всего в регионе расположен 241 фонтан. Их законсервируют, чтобы конструкции не пострадали зимой, заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

«Консервация необходима для лучшего сохранения оборудования. Коммуникации и конструкции водных сооружений на протяжении всего зимнего периода будут защищать от низких температур и неблагоприятных погодных условий», — отмечается в сообщении.

В фонтанах с подсветкой будут демонтированы светильники, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Москве завершился 5 октября.

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