В Подмосковье сезон фонтанов завершат 16 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.
Всего в регионе расположен 241 фонтан. Их законсервируют, чтобы конструкции не пострадали зимой, заявил глава ведомства Михаил Хайкин.
«Консервация необходима для лучшего сохранения оборудования. Коммуникации и конструкции водных сооружений на протяжении всего зимнего периода будут защищать от низких температур и неблагоприятных погодных условий», — отмечается в сообщении.
В фонтанах с подсветкой будут демонтированы светильники, передаёт «Радио 1».
Ранее сообщалось, что сезон фонтанов в Москве завершился 5 октября.