Сезон фонтанов в Москве завершается 5 октября
Об этом сообщает телеканал «360».
«После того как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации», — отметил Бирюков.
По его словам, зимой специалисты начнут готовить фонтаны к новому сезону.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с пятницы, 6 октября, начинается отопительный сезон. Причиной тому стало устойчивое похолодание.