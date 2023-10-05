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Сезон фонтанов в Москве завершается 5 октября

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В четверг, 5 октября, в Москве завершается сезон фонтанов. После отключения конструкции промоют и приведут в порядок, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Пётр Бирюков.
Сезон фонтанов в Москве завершается 5 октября

Об этом сообщает телеканал «360».

«После того как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации», — отметил Бирюков.

По его словам, зимой специалисты начнут готовить фонтаны к новому сезону.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с пятницы, 6 октября, начинается отопительный сезон. Причиной тому стало устойчивое похолодание.

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