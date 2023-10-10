Автоэксперт Осипов: зимняя резина не может храниться более пяти лет

Независимый автоэксперт Олег Осипов дал советы по выбору зимней резины. В частности, он рекомендовал обращать внимание на дату выпуска.

В беседе с «Радио 1» Осипов пояснил, что зимняя резина не может храниться более пяти лет, после этого срока её нужно выбросить, даже если она не использовалась.

«Выбирайте резину исходя из скоростного режима. Если вы ездите на дальние расстояния, то лучше использовать резину, которая для этого приспособлена», — добавил он.

Со своей стороны, директор автосервиса Николай Киреенко в беседе с Тульской службой новостей выразил мнение, что менять летнюю резину на зимнюю лучше заблаговременно.

«Многие уверены, что снег, который выпадает в последние несколько дней, не опасен: он же практически сразу тает. Однако условия меняются, если осадки будут обильными», — сказал он.

По его словам, тогда нижний слой будет таять под воздействием тепла земли, а верхний — замерзать из-за минусовой температуры, то есть будет образовываться гололёд.

Ранее мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, как подготовить автомобиль к наступлению холодов.