Узнать больше

Челябинский мотоциклист без шлема и прав погиб после столкновения с деревом

Короткая ссылка
В Озёрске Челябинской области мотоциклист без шлема и прав погиб в результате столкновения с деревом, заявили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Челябинский мотоциклист без шлема и прав погиб после столкновения с деревом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

ДТП произошло 10 октября на улице Свердлова.

«40-летний мужчина за рулём мотоцикла Kawasaki при повороте налево не справился с управлением и совершил наезд на дерево», — рассказали в пресс-службе. От полученных травм мотоциклист скончался в больнице.

Также стало известно, что в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на первый отдел УГИБДД МВД России по республике.

По имеющимся данным, грузовик с полуприцепом занесло, прицеп выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. Оба госпитализированы.

Ранее сообщалось, что подросток во Владивостоке совершил наезд на двух пешеходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить