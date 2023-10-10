Челябинский мотоциклист без шлема и прав погиб после столкновения с деревом

В Озёрске Челябинской области мотоциклист без шлема и прав погиб в результате столкновения с деревом, заявили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Об этом сообщает URA.RU.

ДТП произошло 10 октября на улице Свердлова.

«40-летний мужчина за рулём мотоцикла Kawasaki при повороте налево не справился с управлением и совершил наезд на дерево», — рассказали в пресс-службе. От полученных травм мотоциклист скончался в больнице.

Также стало известно, что в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на первый отдел УГИБДД МВД России по республике.

По имеющимся данным, грузовик с полуприцепом занесло, прицеп выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. Пострадали водитель и пассажирка легкового автомобиля. Оба госпитализированы.

Ранее сообщалось, что подросток во Владивостоке совершил наезд на двух пешеходов.