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Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента с упавшим лифтом в больнице Перми

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Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента в пермской больнице, где упал лифт с пациентами.
Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента с упавшим лифтом в больнице Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В одном из медицинских учреждений Орджоникидзевского района города Перми во время движения произошло падение лифта в шахту. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы», — заявили в пресс-службе.

Бастрыкин поручил руководству краевого СУ СК России представить доклад о ходе и результатах расследования.

Ранее сообщалось, что три человека получили незначительные травмы во время падения лифта в шахту в больнице Архангела Михаила и всех святых, которая находится в Перми.

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