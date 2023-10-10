Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента с упавшим лифтом в больнице Перми
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В одном из медицинских учреждений Орджоникидзевского района города Перми во время движения произошло падение лифта в шахту. Находившиеся в кабине лифта пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы», — заявили в пресс-службе.
Бастрыкин поручил руководству краевого СУ СК России представить доклад о ходе и результатах расследования.
Ранее сообщалось, что три человека получили незначительные травмы во время падения лифта в шахту в больнице Архангела Михаила и всех святых, которая находится в Перми.