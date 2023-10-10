Три человека получили травмы при падении лифта в шахту в больнице Перми

Три человека получили незначительные травмы во время падения лифта в шахту в больнице Архангела Михаила и всех святых, которая находится в Перми.

Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края.

Сообщается, что в лифте всего находилось 14 человек, в том числе лифтёр и санитарка.

«По уточнённым данным, три человека (два пациента и лифтёр) будут переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами», — рассказали в Минздраве.

По данным министерства, остальные пассажиры лифта не пострадали, сотрудники больницы оперативно достали всех находившихся в кабине. Также Минздрав уведомил, что будет проведено тщательное расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования людей в результате падения лифта.