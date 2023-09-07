СК начал проверку по факту травмирования людей при падении лифта в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту травмирования людей в результате падения лифта.

Об этом сообщает региональный СК в своём Telegram-канале.

«Днём 7 сентября 2023 года в доме 9 по улице Циолковского произошло падение лифта, в результате чего пострадали два человека, которые госпитализированы в медицинское учреждение... организована доследственная проверка», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге два человека пострадали при падении технического лифта в двухэтажном здании.