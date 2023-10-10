В Хабаровский край доставили топливо на зимний период в рамках северного завоза
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Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на замминистра ЖКХ региона Станислава Кондакова.
Как отметил чиновник, в те районы края, где доставка грузов зависит от сроков навигации, завоз продуктов, топлива и медикаментов является жизненно необходимым фактом для зимовки. На данный момент шесть районов края уже снабжены дизельным топливом.
В целом объёмы поставок энергоресурсов в отдалённые регионы Хабаровской области составят 33 тыс. т.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон во Владивостоке начнётся досрочно.