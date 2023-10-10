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В Хабаровский край доставили топливо на зимний период в рамках северного завоза

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В рамках северного завоза в труднодоступные районы Хабаровского края доставили почти 80% от необходимого объёма дизельного топлива для энергетической инфраструктуры.
В Хабаровский край доставили топливо на зимний период в рамках северного завоза
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на замминистра ЖКХ региона Станислава Кондакова.

Как отметил чиновник, в те районы края, где доставка грузов зависит от сроков навигации, завоз продуктов, топлива и медикаментов является жизненно необходимым фактом для зимовки. На данный момент шесть районов края уже снабжены дизельным топливом.

В целом объёмы поставок энергоресурсов в отдалённые регионы Хабаровской области составят 33 тыс. т.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон во Владивостоке начнётся досрочно.

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