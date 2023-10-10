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Число погибших после обстрела села Поповка Белгородской области возросло до двух

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Число погибших после обстрела села Поповка Белгородской области возросло до двух.
Число погибших после обстрела села Поповка Белгородской области возросло до двух
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела второй человек погиб — пожилая женщина с тяжёлыми осколочными ранениями умерла в машине скорой помощи», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, повреждения различной степени получили четыре частных домовладения, а также линии электро- и газоснабжения. 

Ранее сообщалось о гибели одного мирного жителя села Поповка при обстреле со стороны ВСУ.

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