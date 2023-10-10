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Гладков сообщил о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя села Поповка при обстреле со стороны ВСУ.
Гладков сообщил о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель», — заявил он.

По словам Гладкова, украинский снаряд попал в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Супруга погибшего получила осколочные ранения, её госпитализировали в Белгород.

Ранее стало известно, что мужчина получил ранение на территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе из-за детонации взрывоопасного предмета.

Также мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР.

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