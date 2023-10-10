Гладков сообщил о гибели мирного жителя Белгородской области при обстреле ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель», — заявил он.
По словам Гладкова, украинский снаряд попал в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Супруга погибшего получила осколочные ранения, её госпитализировали в Белгород.
Ранее стало известно, что мужчина получил ранение на территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе из-за детонации взрывоопасного предмета.
Также мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР.