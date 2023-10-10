Тюменский детсад обязали выплатить компенсацию ребёнку, пострадавшему во время прогулки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
Как рассказали в ведомстве, ребёнок в результате падения получил закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья. Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства о взыскании с образовательного учреждения денежной компенсации. Также сделан выговор воспитателю детского сада.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске организовали проверку по факту госпитализации двухмесячного младенца с тяжёлой травмой головы.