Тюменский детсад обязали выплатить компенсацию ребёнку, пострадавшему во время прогулки

В городе Ялтуровск Тюменской области детский сад обязали выплатить 180 тыс. рублей ребёнку, который сломал руку во время прогулки на площадке.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как рассказали в ведомстве, ребёнок в результате падения получил закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости правого предплечья. Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства о взыскании с образовательного учреждения денежной компенсации. Также сделан выговор воспитателю детского сада.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске организовали проверку по факту госпитализации двухмесячного младенца с тяжёлой травмой головы.