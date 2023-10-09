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В ХМАО проводят проверку по факту госпитализации младенца с тяжёлой травмой

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В Нижневартовске проводят проверку по факту госпитализации двухмесячного младенца, который поступил в медучреждение с тяжёлой травмой головы.
В ХМАО проводят проверку по факту госпитализации младенца с тяжёлой травмой
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

«После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет, контролируется прокуратурой», — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены и оценены причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске трёхлетний ребёнок упал в оставленную рабочими коммунальную траншею. Следователи проводят проверку.

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