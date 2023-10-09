В ХМАО проводят проверку по факту госпитализации младенца с тяжёлой травмой

В Нижневартовске проводят проверку по факту госпитализации двухмесячного младенца, который поступил в медучреждение с тяжёлой травмой головы.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. «После проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет, контролируется прокуратурой», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки будут установлены и оценены причины случившегося. Ранее сообщалось, что в Первоуральске трёхлетний ребёнок упал в оставленную рабочими коммунальную траншею. Следователи проводят проверку.