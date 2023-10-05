В Свердловской области проводят проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка в яму
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл вечером 4 октября. Мальчик взошёл на мост через яму, опёрся на поручень и упал. По словам матери, прохожий бросился в траншею вслед за ребёнком и спас его.
«Истребуется документация, касающаяся проведения данных работ и обеспечения требований безопасности для граждан, также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что пермская школа должна выплатить 300 тыс. рублей ученику, который получил травму позвоночника в результате падения на пол.