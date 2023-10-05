В Свердловской области проводят проверку по факту падения трёхлетнего ребёнка в яму

В Первоуральске трёхлетний ребёнок упал в оставленную рабочими коммунальную траншею. Следователи проводят проверку.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл вечером 4 октября. Мальчик взошёл на мост через яму, опёрся на поручень и упал. По словам матери, прохожий бросился в траншею вслед за ребёнком и спас его.

«Истребуется документация, касающаяся проведения данных работ и обеспечения требований безопасности для граждан, также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка», — заявили в пресс-службе ведомства.

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