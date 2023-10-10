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Юрист Пономарёва назвала случаи, когда тарифы за ЖКУ можно оспаривать

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Юрист, эксперт в праве и ЖКХ Юлия Пономарёва рассказала, что собственникам жилья очень трудно самостоятельно проверить, завышает ли управляющая компания (УК) стоимость коммунальных услуг.
Юрист Пономарёва назвала случаи, когда тарифы за ЖКУ можно оспаривать
  • РИА Новости

«Проверить, завышает ли УК стоимость услуг или нет, можно, только получив данные по всем договорам, по расходам, которые несёт управляющая компания, а также по тому, сколько компания собирает денег за содержание жилья», — прокомментировала она для URA.RU.

Если собственники жилья не проводили собрания, то управляющая компания законно ссылается на тарифы, утверждённые администрацией населённого пункта, сказала Пономарёва.

Если же на собрании жильцов утвердили тариф на содержание жилья, а УК не соблюдает это решение, то такой тариф можно оспаривать, резюмировала юрист.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе предложили модернизировать систему расчёта тарифов на электроэнергию для населения.

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