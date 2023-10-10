В Челябинске благоустроят набережную в 2024 году

В Тракторозаводском районе Челябинска в 2024 году появится новая благоустроенная набережная на берегу Первого озера.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Челябинска.

Как отметили в ведомстве, на набережной появятся мультиспортивная арена, детские площадки, роллердром, зоны для отдыха, прогулок и катания на велосипеде. Также проектом предусмотрено масштабное озеленение и обустройство автомобильных парковок.

Работы начнутся будущей весной и должны быть завершены до конца лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят около 60 объектов транспортной инфраструктуры до конца года.