В Челябинске благоустроят набережную в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Челябинска.
Как отметили в ведомстве, на набережной появятся мультиспортивная арена, детские площадки, роллердром, зоны для отдыха, прогулок и катания на велосипеде. Также проектом предусмотрено масштабное озеленение и обустройство автомобильных парковок.
Работы начнутся будущей весной и должны быть завершены до конца лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят около 60 объектов транспортной инфраструктуры до конца года.