В Москве благоустроят около 60 объектов транспортной инфраструктуры до конца года
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Также будут приведены в порядок десять станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три действующие станции метро, 11 станций МЦД.
В список ремонтируемых входят и два путепровода.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, специалисты прокладывают удобные пешеходные маршруты, организовывают места для парковок, монтируют дополнительное освещение.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.