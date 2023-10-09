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В Москве благоустроят около 60 объектов транспортной инфраструктуры до конца года

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В Москве до конца 2023 года благоустроят около 60 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе четыре городских вокзала — «Окружная», «Рижская», «Ростокино» и «Тимирязевская».
В Москве благоустроят около 60 объектов транспортной инфраструктуры до конца года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Также будут приведены в порядок десять станций Большой кольцевой линии, шесть новых и три действующие станции метро, 11 станций МЦД.

В список ремонтируемых входят и два путепровода.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, специалисты прокладывают удобные пешеходные маршруты, организовывают места для парковок, монтируют дополнительное освещение.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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