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В Южнопортовом районе Москвы введут новостройку по реновации в 2024 году

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В Москве в районе Южнопортовый в 2024 году введут в эксплуатацию новостройку по программе реновации.
В Южнопортовом районе Москвы введут новостройку по реновации в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Это будет трёхсекционное строение на 194 квартиры. Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на фасаде новостройки будет расположено декоративное рельефное панно с изображением Героя Советского Союза П.И. Романова.

Прилегающую к новостройке территорию озеленят и благоустроят, оборудуют две детские площадки и зоны для занятия спортом и отдыха.

Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что на улице Академика Скрябина в Кузьминках построят дом на 300 квартир по программе реновации.

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