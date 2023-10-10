В Южнопортовом районе Москвы введут новостройку по реновации в 2024 году

В Москве в районе Южнопортовый в 2024 году введут в эксплуатацию новостройку по программе реновации.

Об этом информирует НСН.

Это будет трёхсекционное строение на 194 квартиры. Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на фасаде новостройки будет расположено декоративное рельефное панно с изображением Героя Советского Союза П.И. Романова.

Прилегающую к новостройке территорию озеленят и благоустроят, оборудуют две детские площадки и зоны для занятия спортом и отдыха.

Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что на улице Академика Скрябина в Кузьминках построят дом на 300 квартир по программе реновации.