В Южнопортовом районе Москвы введут новостройку по реновации в 2024 году
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Это будет трёхсекционное строение на 194 квартиры. Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на фасаде новостройки будет расположено декоративное рельефное панно с изображением Героя Советского Союза П.И. Романова.
Прилегающую к новостройке территорию озеленят и благоустроят, оборудуют две детские площадки и зоны для занятия спортом и отдыха.
Ранее председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева заявила, что на улице Академика Скрябина в Кузьминках построят дом на 300 квартир по программе реновации.