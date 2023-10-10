Свыше 4 тысяч гостей ожидается на Российской энергетической неделе — 2023
- РИА Новости
Среди участников представлены заместители председателей правительств, министры и послы зарубежных государств, министры и послы стран СНГ, представители иностранных парламентов, руководители международных и региональных организаций.
«Международный страновой состав участников Российской энергетической недели этого года состоит из государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы, в числе которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла, Турция, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Мьянма, Конго-Браззавиль, Мали и многие другие», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.
Кроме того, официальное присутствие на площадке подтвердили многие страны СНГ — Азербайджан, Армения, Узбекистан.
Ранее российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели.