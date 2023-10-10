Жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил жителей региона о проведении работ по уничтожению взрывоопасных предметов.

По его словам, звуки взрывов в связи с соответствующими мероприятиями будут слышны в районах пгт. Октябрьское, г. Старый Крым и с. Вольное Джанкойского района.

Ранее Крючков заявил о разминировании боеприпаса на центральной набережной Феодосии.