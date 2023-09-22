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Крючков заявил о разминировании боеприпаса в Феодосии

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о разминировании боеприпаса на центральной набережной Феодосии.
Крючков заявил о разминировании боеприпаса в Феодосии
  • РИА Новости

«Феодосия. На центральной набережной в районе четвёртой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Проход для жителей и гостей города временно перекрыт. Работают сапёры», — написал он в своём Telegram.

Вместе с тем он принёс извинения за временные неудобства и призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крючков заявлял, что спецслужбы на полуострове 22 сентября будут уничтожать взрывоопасные предметы.

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