Крючков заявил о разминировании боеприпаса в Феодосии

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о разминировании боеприпаса на центральной набережной Феодосии.

«Феодосия. На центральной набережной в районе четвёртой буны проводятся работы по разминированию найденного боеприпаса. Проход для жителей и гостей города временно перекрыт. Работают сапёры», — написал он в своём Telegram.

Вместе с тем он принёс извинения за временные неудобства и призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крючков заявлял, что спецслужбы на полуострове 22 сентября будут уничтожать взрывоопасные предметы.