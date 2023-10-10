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Сомнолог Царёва: мобильный телефон может быть полезен при утреннем пробуждении

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Кандидат медицинских наук врач невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, что скроллинг помогает скорее проснуться.
Сомнолог Царёва: мобильный телефон может быть полезен при утреннем пробуждении
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Для быстрого пробуждения утром можно использовать свет, это поможет быстрее снизить в организме уровень мелатонина — гормона сна, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Сомнолог отметила, что при освещении белого и голубого спектра уровень этого гормона падает очень быстро.

Экран телефона излучает именно такой свет, который нужен для пробуждения, сказала Царёва.

«Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения. Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером», — подытожила врач.

Ранее кандидат психологических наук руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

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