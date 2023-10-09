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Житель Саратова получил 12 лет за поджог релейных шкафов

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Саратовский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя за поджог релейных шкафов на железной дороге.
Житель Саратова получил 12 лет за поджог релейных шкафов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил суд в своём официальном Telegram-канале.

Мужчина признан виновным по статье 281 УК России («Диверсия»). Он проведёт первые пять лет в тюрьме, а последующие семь лет — в исправительной колонии особого режима.

Также утверждается, что суд взыскал с обвиняемого почти 75 тыс. рублей в пользу ОАО «РЖД» в счёт возмещения материального ущерба, а также 20 тыс. рублей, которые он получил от заказчика преступления в доход государства.

6 октября транспортные полицейские задержали троих подростков, совершивших поджог релейного шкафа на железнодорожных путях в Татарстане.

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