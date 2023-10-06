В Татарстане задержали подростков за поджог релейного шкафа

Транспортные полицейские задержали троих подростков, совершивших поджог релейного шкафа на железнодорожных путях в Бугульме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ПФО.

По данным ведомства, утром 5 октября в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Бугульма поступило сообщение о том, что на 1257-м км пути общего пользования повреждён шкаф автоматической идентификации подвижного состава.

«Прибывшие на место полицейские установили, что имело место вмешательство посторонних лиц — был совершён поджог шкафа, сорвана пломба и навесной замок, внутри имелись обугленные провода. На движение составов происшествие не повлияло», — отмечается в заявлении.

Предварительно установлено, что 16-летний злоумышленник в одном из мессенджеров связался с анонимным работодателем и получил задание поджечь железнодорожное оборудование. К совершению преступления он также привлёк двух совершеннолетних знакомых. Все трое фигурантов дела задержаны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт).

Ранее полицейские совместно с УФСБ задержали в Новосибирской области трёх человек за серию диверсий на железной дороге.