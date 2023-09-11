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В Новосибирской области задержали трёх человек за диверсии на железной дороге

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Полицейские совместно с УФСБ задержали в Новосибирской области трёх человек за серию диверсий на железной дороге.
В Новосибирской области задержали трёх человек за диверсии на железной дороге
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает «МВД МЕДИА», рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска УТ МВД России по СФО совместно с коллегами из УФСБ России по Новосибирской области раскрыта серия диверсий», — заявила Волк.

Были задержаны трое жителей региона, двое из которых — несовершеннолетние.

Один из задержанных признался, что задание поджечь релейную станцию получил в ходе переписки в мессенджере, за диверсию им обещали заплатить 10 тыс. рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове предотвращён теракт на железной дороге.

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