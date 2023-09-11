В Новосибирской области задержали трёх человек за диверсии на железной дороге

Полицейские совместно с УФСБ задержали в Новосибирской области трёх человек за серию диверсий на железной дороге.

Об этом, как сообщает «МВД МЕДИА», рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска УТ МВД России по СФО совместно с коллегами из УФСБ России по Новосибирской области раскрыта серия диверсий», — заявила Волк.

Были задержаны трое жителей региона, двое из которых — несовершеннолетние.

Один из задержанных признался, что задание поджечь релейную станцию получил в ходе переписки в мессенджере, за диверсию им обещали заплатить 10 тыс. рублей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове предотвращён теракт на железной дороге.