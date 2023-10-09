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В Ульяновске подвели итоги пожароопасного сезона весны и лета 2023 года

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Начальник 5-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ульяновской области Сергей Мелёшин рассказал об итогах пожароопасного сезона весны и лета 2023 года. За этот период произошло 905 пожаров, в результате которых погибли семь человек.
В Ульяновске подвели итоги пожароопасного сезона весны и лета 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Отмечается, что эти показатели ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Спасатели проводили беседы, лекции, инструктажи и занятия по вопросам пожарной безопасности. Проведённые организационные и инженерно-технические мероприятия позволили стабилизировать обстановку с пожарами в Ульяновске, добавил Мелёшин.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране в текущем году зафиксировано более 11 тыс. пожаров.

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