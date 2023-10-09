В Ульяновске подвели итоги пожароопасного сезона весны и лета 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Отмечается, что эти показатели ниже, чем в среднем за последние пять лет.
Спасатели проводили беседы, лекции, инструктажи и занятия по вопросам пожарной безопасности. Проведённые организационные и инженерно-технические мероприятия позволили стабилизировать обстановку с пожарами в Ульяновске, добавил Мелёшин.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране в текущем году зафиксировано более 11 тыс. пожаров.