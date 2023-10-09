Узнать больше

В Омске начата проверка после нападения собаки на подростка

Короткая ссылка
В Омске Следственный комитет начал проверку по факту нападения бродячей собаки на 14-летнего подростка. Пострадавший мальчик госпитализирован.
В Омске начата проверка после нападения собаки на подростка
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Омской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл 8 октября на улице Малиновского.

Следователи устанавливают все данные о случившемся, в том числе проверяют информацию о том, что агрессивная собака находилась с хозяйкой, говорится на сайте СК по региону.

Ранее сообщалось, что СК России завёл дело после нападения бездомных собак на женщину в Югре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить