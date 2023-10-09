В Омске начата проверка после нападения собаки на подростка
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Омской области.
По предварительным данным, инцидент произошёл 8 октября на улице Малиновского.
Следователи устанавливают все данные о случившемся, в том числе проверяют информацию о том, что агрессивная собака находилась с хозяйкой, говорится на сайте СК по региону.
Ранее сообщалось, что СК России завёл дело после нападения бездомных собак на женщину в Югре.