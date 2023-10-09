В Омске начата проверка после нападения собаки на подростка

В Омске Следственный комитет начал проверку по факту нападения бродячей собаки на 14-летнего подростка. Пострадавший мальчик госпитализирован.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Омской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл 8 октября на улице Малиновского.

Следователи устанавливают все данные о случившемся, в том числе проверяют информацию о том, что агрессивная собака находилась с хозяйкой, говорится на сайте СК по региону.

Ранее сообщалось, что СК России завёл дело после нападения бездомных собак на женщину в Югре.