Узнать больше

СК России завёл дело после нападения бездомных собак на женщину в Югре

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК России («Халатность») после того, как на женщину в Нижневартовске напала стая бездомных собак.
СК России завёл дело после нападения бездомных собак на женщину в Югре
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы управления СК России по ХМАО.

Сообщается, что на 34-летнюю женщину напали собаки рядом с территорией городского рынка. Ей помог очевидец, который проезжал на автомобиле.

«Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе работы по отлову бездомных животных», — рассказали в СК.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением стаи собак на жительницу Нижневартовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить