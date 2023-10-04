СК России завёл дело после нападения бездомных собак на женщину в Югре
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении пресс-службы управления СК России по ХМАО.
Сообщается, что на 34-летнюю женщину напали собаки рядом с территорией городского рынка. Ей помог очевидец, который проезжал на автомобиле.
«Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе работы по отлову бездомных животных», — рассказали в СК.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением стаи собак на жительницу Нижневартовска.