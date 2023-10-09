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В Псковской области устанавливаются обстоятельства схода цистерн с топливом

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В Псковской области следователи устанавливают обстоятельства схода цистерн, в результате которого произошёл разлив топлива.
В Псковской области устанавливаются обстоятельства схода цистерн с топливом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным ведомства, утром 9 октября при выполнении маневровых работ на одном из железнодорожных путей в Псковской области при движении грузового поезда произошёл сход пяти цистерн с опрокидыванием одной из них.

«В результате чего произошёл разлив топлива на территории площадью 2х5 м. Количество литров разлива, а также сумма причинённого ущерба устанавливаются», — говорится в заявлении.

В данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее стало известно, что в Башкирии шесть вагонов поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовиком, один человек пострадал.

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